ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt LVMH auf 'Buy' - Ziel hoch auf 635 Euro

09.10.25 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
573,80 EUR 0,80 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 635 Euro angehoben. Die Investorenstimmung habe sich mit Blick auf Europas Luxusgüterkonzerne im vergangenen Quartal dank einer besseren währungsbereinigten Umsatzentwicklung aufgehellt, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erholung sei noch in einem frühen Stadium und könnte bei positiven Signalen aus China weiter Fahrt aufnehmen. Neben LVMH stufte Cochrane auch Burberry hoch. Beide Titel verdienten nun ebenso ein Kaufvotum wie die von Hermes, Pandora und Zegna. Etwas vorsichtiger ist der Experte bei Richemont, Kering und Moncler, sieht aber keine klaren Abwärtsrisiken./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

