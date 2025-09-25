LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 252,56 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 600 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Louise Singlehurst änderte kaum etwas an ihren Schätzungen, rollte die Bewertungsbasis allerdings am Donnerstagabend regulär nach vorne. Mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht schaut sie auf Signale, dass die Sparte Mode und Lederwaren ihre Talsohle durchschritten hat./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
625,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
507,50 €
|Abst. Kursziel*:
23,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
512,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
|
Analyst Name:
Louise Singlehurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
538,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
