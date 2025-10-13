DAX 24.143 -1,0%ESt50 5.523 -0,8%MSCI World 4.275 -0,2%Top 10 Crypto 15,33 -3,9%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.260 -3,4%Euro 1,1557 -0,1%Öl 62,20 -1,9%Gold 4.129 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Vonovia, Siemens Energy, Alibaba im Fokus
Top News
Aktien-Tipp Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
194,30 EUR -0,35 EUR -0,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 34,26 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

UBS AG

Heidelberg Materials Buy

10:56 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
194,30 EUR -0,35 EUR -0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 188 auf 230 Euro angehoben. Für die europäische Baustoffindustrie sei dies kein goldenes Zeitalter des Bauwesens, resümierte Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Kaufempfehlung für Heidelberg Materials begründete er mit einer seltenen Kombination aus Preisinflation und sinkender Kapitalintensität, die zu einer Steigerung der Kapitalrendite führt./edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
196,50 €		 Abst. Kursziel*:
17,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
194,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,37%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

10:56 Heidelberg Materials Buy UBS AG
13.10.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Heidelberg Materials Neutral UBS AG
29.09.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Aktie im Blick Heidelberg Materials-Analyse: UBS AG stuft Heidelberg Materials-Aktie hoch Heidelberg Materials-Analyse: UBS AG stuft Heidelberg Materials-Aktie hoch
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag in Grün
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Nachmittag an
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittag stärker
finanzen.net Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net XETRA-Handel DAX schwächelt am Mittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX am Mittag leichter
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Dr. Dominik von Achten, buy
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Dennis Lentz, buy
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen