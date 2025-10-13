Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 34,26 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 188 auf 230 Euro angehoben. Für die europäische Baustoffindustrie sei dies kein goldenes Zeitalter des Bauwesens, resümierte Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Kaufempfehlung für Heidelberg Materials begründete er mit einer seltenen Kombination aus Preisinflation und sinkender Kapitalintensität, die zu einer Steigerung der Kapitalrendite führt./edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
196,50 €
|Abst. Kursziel*:
17,05%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
194,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,37%
|
Analyst Name:
Julian Radlinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
231,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|10:56
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG