Schneider Electric Aktie
Marktkap. 138,13 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 250 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
241,45 €
|Abst. Kursziel*:
11,82%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
241,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,75%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
259,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|12:06
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital