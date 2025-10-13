DAX 24.173 -0,9%ESt50 5.525 -0,8%MSCI World 4.276 -0,2%Top 10 Crypto 15,41 -3,4%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.258 -3,4%Euro 1,1557 -0,1%Öl 62,21 -1,9%Gold 4.129 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Vonovia, Siemens Energy, Alibaba im Fokus
Top News
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RBC Capital Markets beurteilt GEA-Aktie mit Sector Perform RBC Capital Markets beurteilt GEA-Aktie mit Sector Perform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
241,60 EUR -6,20 EUR -2,50 %
STU
246,45 EUR -2,10 EUR -0,84 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 138,13 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

RBC Capital Markets

Schneider Electric Outperform

12:06 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
241,60 EUR -6,20 EUR -2,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 250 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
241,45 €		 Abst. Kursziel*:
11,82%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
241,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,75%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
259,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

12:06 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
29.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net Frühe Anlage EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
TraderFox Schneider Electric sitzt am Schalthebel der neuen Infrastruktur-Welle mit 19 KI-Gigafabriken für Europa!
TraderFox Drei Unternehmen, die von den 19 KI-Gigafabriken in Europa profitieren könnten!
TraderFox Stocks in Action: PSI Software, Brenntag, Danone , Energiekontor, Schneider Electric
TraderFox Big Call: Vinci, Schneider Electric, Hannover Rück, Krones
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingebracht
TraderFox Stocks in Action: ASML, Schneider Electric, Adidas, Mutares, Siemens
TraderFox Big Picture-Breakout? Schneider Electric punktet mit End-to-End-Flüssigkeitskühlungen für Rechenzentren!
finanzen.net September 2025: Die Expertenmeinungen zur Schneider Electric-Aktie
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
PR Newswire Compass Datacenters and Schneider Electric Announce Prefabricated White Space Module to Accelerate Data Center Delivery Timelines
PR Newswire Schneider Electric Opens Robotics and Motion Center of Excellence in Raleigh
PR Newswire Schneider Electric Announces U.S. Winners of Third Annual Sustainability Impact Awards
GlobeNewswire Schneider Electric Accelerates the Development and Deployment of AI Factories at Scale With NVIDIA
PR Newswire Schneider Electric and EcoXpert Partner Advanced Power Technology Win 'Data Centre Consolidation / Upgrade Project of the Year' at the DCS Awards 2025
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen