BP Aktie
Marktkap. 74,44 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Biraj Borkhataria passte sein Bewertungsmodell am Dienstag nach einem Zwischenbericht des Ölkonzerns an. Mit seinen Prognosen für das dritte Quartal liegt er über den Konsenserwartungen./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Sector Perform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4,70 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
4,79 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
4,16 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|15:56
|BP Neutral
|UBS AG
|11:56
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:56
|BP Neutral
|UBS AG
|11:56
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|BP Neutral
|UBS AG
|11:56
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|BP Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets