DAX 24.237 -0,6%ESt50 5.552 -0,3%MSCI World 4.293 +0,2%Top 10 Crypto 15,43 -3,3%Nas 22.661 -0,2%Bitcoin 97.461 -2,2%Euro 1,1608 +0,3%Öl 62,40 -1,6%Gold 4.149 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Gold neben KI-Aktien wie NVIDIA im Höhenrausch - Analysten vermuten Absicherungsstrategie Gold neben KI-Aktien wie NVIDIA im Höhenrausch - Analysten vermuten Absicherungsstrategie
Warum der Euro etwas zulegen kann Warum der Euro etwas zulegen kann
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
4,73 EUR -0,15 EUR -3,11 %
STU
4,16 GBP -0,06 GBP -1,34 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 74,44 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Sector Perform

21:16 Uhr
BP Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
4,73 EUR -0,15 EUR -3,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Biraj Borkhataria passte sein Bewertungsmodell am Dienstag nach einem Zwischenbericht des Ölkonzerns an. Mit seinen Prognosen für das dritte Quartal liegt er über den Konsenserwartungen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Sector Perform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
4,79 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
4,16 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

15:56 BP Neutral UBS AG
11:56 BP Hold Jefferies & Company Inc.
03.10.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 BP Neutral UBS AG
25.09.25 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Dow Jones Mehr als gedacht BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet
finanzen.net BP Aktie News: BP am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben
finanzen.net BP Aktie News: BP verzeichnet am Dienstagmittag Verluste
dpa-afx BP erwartet höhere Fördermengen - schwaches Ergebnis im Ölhandel
finanzen.net FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net BP Aktie News: Anleger schicken BP am Dienstagvormittag ins Minus
Zacks BP to Sell Stake in UK North Sea Licenses to Serica Energy for $232M
Benzinga BP Projects Big Impairment Hit While Trading Remains Weak
Zacks BP Triumphs Over Venture Global in LNG Supply Arbitration Case
Benzinga BP Scores Major Win Against Venture Global In LNG Dispute
Financial Times Venture Global shares fall nearly 25 per cent after LNG arbitration loss
Financial Times Venture Global shares fall nearly 25 per cent after LNG arbitration loss
Zacks BP p.l.c. (BP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Zacks BP (BP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen