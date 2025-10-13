DAX 24.102 -1,2%ESt50 5.516 -0,9%MSCI World 4.275 -0,3%Top 10 Crypto 15,42 -3,4%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.494 -3,1%Euro 1,1554 -0,2%Öl 61,91 -2,3%Gold 4.129 +0,4%
Daimler Truck Aktie

34,05 EUR -0,40 EUR -1,16 %
Marktkap. 25,9 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

12:26 Uhr
Daimler Truck Outperform
Daimler Truck
34,05 EUR -0,40 EUR -1,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
35,15 €		 Abst. Kursziel*:
19,49%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
34,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,35%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

12:26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Daimler Truck

finanzen.net Aktie unter der Lupe Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag tiefer
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag mit Abschlägen
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX sackt ab
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: mittags Pluszeichen im DAX
finanzen.net Archion-Aktie: Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Toyota startet 2026 an der Börse
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Strong Q2 performance - reduced outlook for 2025
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
