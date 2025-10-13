Rio Tinto Aktie
Marktkap. 92,96 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal von 5200 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese seien insbesondere bei Kupfer positiv ausgefallen, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rio Tinto Kaufen
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
60,00 £
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
50,59 £
|Abst. Kursziel*:
18,60%
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
50,82 £
|Abst. Kursziel aktuell:
18,06%
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,71 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
