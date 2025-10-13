ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 114,56 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 51 auf 55 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
57,96 CHF
|Abst. Kursziel*:
-5,11%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
57,92 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,04%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|12:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|12:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG