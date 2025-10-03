DAX 24.143 -1,0%ESt50 5.523 -0,8%MSCI World 4.275 -0,2%Top 10 Crypto 15,41 -3,4%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.260 -3,4%Euro 1,1557 -0,1%Öl 62,20 -1,9%Gold 4.129 +0,4%
JOST Werke Aktie

JOST Werke Aktien-Sparplan
50,60 EUR -0,90 EUR -1,75 %
STU
Marktkap. 758,41 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400

ISIN DE000JST4000

Symbol JSTWF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Fabio Hölscher rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit soliden Resultaten des Zulieferers der Lkw- und Trailerindustrie. Am Nachfragetrend sollte sich wenig geändert haben. In den meisten Regionen stabilisiere sich die Nachfrage der Hersteller, oder sie steige leicht von einem niedrigen Niveau aus./rob/mis/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,80 €		 Abst. Kursziel*:
44,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,22%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

11:06 JOST Werke Buy Warburg Research
26.09.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.25 JOST Werke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.25 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu JOST Werke AG

finanzen.net SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert zum Handelsstart im Plus
finanzen.net September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der JOST Werke-Aktie angepasst
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net JOST Werke-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: JOST Werke SE: Jürgen Schaubel, buy
EQS Group EQS-DD: JOST Werke SE: G hoch 4 Vermögensverwaltung GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: JOST Werke SE: Oliver Gantzert, buy
EQS Group EQS-DD: JOST Werke SE: Joachim Dürr, buy
EQS Group EQS-DD: JOST Werke SE: Dirk Hanenberg, buy
