Fraport-Aktie gefragt: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September
Ericsson-Aktie mit Kurssprung nach Zahlen - auch Nokia stark
BP Aktie

4,73 EUR -0,15 EUR -3,11 %
STU
4,17 GBP -0,05 GBP -1,19 %
LSE
Marktkap. 74,44 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

UBS AG

BP Neutral

15:56 Uhr
BP Neutral
BP plc (British Petrol)
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Dieser habe sich in etwa im Rahmen der Markterwartungen bewegt, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
4,25 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,76 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,17 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

15:56 BP Neutral UBS AG
11:56 BP Hold Jefferies & Company Inc.
03.10.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 BP Neutral UBS AG
25.09.25 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Dow Jones Mehr als gedacht BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Abgaben
finanzen.net BP Aktie News: BP verzeichnet am Dienstagmittag Verluste
dpa-afx BP erwartet höhere Fördermengen - schwaches Ergebnis im Ölhandel
finanzen.net FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BP von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net BP Aktie News: Anleger schicken BP am Dienstagvormittag ins Minus
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain
finanzen.net BP Aktie News: BP zieht am Nachmittag an
Zacks BP Triumphs Over Venture Global in LNG Supply Arbitration Case
Benzinga BP Scores Major Win Against Venture Global In LNG Dispute
Financial Times Venture Global shares fall nearly 25 per cent after LNG arbitration loss
Financial Times Venture Global shares fall nearly 25 per cent after LNG arbitration loss
Zacks BP p.l.c. (BP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Zacks BP (BP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
Zacks Transocean Expands $243M Backlog With BP and Petrobras Deals
Zacks BP (BP) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
