ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Dieser habe sich in etwa im Rahmen der Markterwartungen bewegt, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
4,25 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,76 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,17 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,63 £
|15:56
|BP Neutral
|UBS AG
|11:56
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
