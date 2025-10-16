ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt LVMH auf 'Hold' - Ziel 570 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 570 Euro belassen. Entgegen den Einschätzungen mancher Optimisten und Management-Teams glaube er, dass die Luxusgüterbranche mit einem strukturellen Nachfrageproblem konfrontiert und der Superzyklus nach drei Jahrzehnten vorbei ist, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er geht davon aus, dass die Nachfrage mittelfristig nur noch um 2 bis 3 Prozent jährlich zunehmen wird, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von rund 6 Prozent. Da das Umsatzwachstum Gefahr laufe, hinter der Kosteninflation zurückzubleiben, bestehe weiterhin ein Abwärtsrisiko für die Margen und damit auch für die Bewertungen, so Anderson./edh/bek

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------