DAX24.171 ±-0,0%Est505.627 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.595 +0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX zurückhaltend -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick
Deutz: Potenzial wird weiter ausgebaut Deutz: Potenzial wird weiter ausgebaut
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - SMI profitiert von Nestle

16.10.25 14:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
59,66 CHF 0,10 CHF 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Draegerwerk AG & Co. KGaA
58,80 EUR 1,40 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
flatexDEGIRO AG
32,64 EUR 1,48 EUR 4,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
81,75 CHF 5,62 CHF 7,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pernod Ricard S.A.
86,50 EUR 2,84 EUR 3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG St.
186,00 EUR 18,20 EUR 10,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es vorsichtig nach oben. Der DAX liegt nach einem Start im Minus am Mittag hauchdünn im Plus bei 24.184 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 steht 0,5 Prozent über dem Schlussstand vom Mittwoch. Im Fokus steht der schweizerische Aktienmarkt, hier notiert der SMI 1,1 Prozent im Plus - auch dank dem Kursplus von über 7 Prozent beim Schwergewicht Nestle. An der Börse in Paris geht es für den CAC um 0,8 Prozent nach oben. Hier sind wie erwartet beide Misstrauensanträge gegen die neue Regierung von Sebastien Lecornu gescheitert, sowohl der Antrag der rechtsextremen Le-Pen-Partei als auch der Antrag der Linksextremen. "Die schwierigere Aufgabe kommt aber erst", so ein Marktteilnehmer zu den anstehenden Haushaltsberatungen.

Wer­bung

Am Devisenmarkt kann der Euro die jüngsten Erholungsgewinne nahezu verteidigen und steht bei 1,1660 Dollar. Am Nachmittag könnte der Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia (Philly-Fed) für Impulse sorgen.

Positive Impulse liefert vermehrt die Berichtssaison, hier steht vor allem die Schweiz im Fokus. Nestle steigen deutlich, nachdem die Umsatzzahlen zum dritten Quartal zwar im Rahmen der Erwartungen gelegen und der Nahrungsmittelkonzern den Ausblick bekräftigt hat. Anleger zeigen sich aber erfreut, dass die Führungsturbulenzen bei Nestle offenbar beendet sind. Die Pläne des neuen CEO Philipp Navratil, die Wende zu schaffen, begeistern, wie Marktstrategin Victoria Scholar von Interactive Investor erläutert. Der Schweizer Lebensmittelkonzern habe die Preise anheben können, ohne die Nachfrage zu beeinträchtigen. Navratil habe im Unternehmen angesichts von Gegenwinden wie Zöllen, steigender Verschuldung, Währungsschwankungen und hartem Wettbewerb zwar noch viel zu tun, er habe aber einen guten Start hingelegt, so Scholar.

ABB gewinnen 0,4 Prozent. Auftragseingänge, Umsätze und EBITA hätten die Erwartungen übertroffen, heißt es von der Citi. Besonders stark seien die Aufträge im Bereich Motion gewesen. Dazu komme die Margenstärke im Sektor Elektrifizierung. Die Aufträge für Rechenzentren hätten sich zweistellig erhöht und der Konzern habe auch auf die Stärken in den konventionellen Versorgungsmärkten hingewiesen - diese sehen die Analysten weiter als unterbewertetes Engagement des Konzerns. Die Marge für das Gesamtjahr werde nun am oberen Ende des mittelfristigen Bereichs von 16 bis 19 Prozent erwartet.

Wer­bung

Aber auch aus Deutschland kommen Geschäftszahlen. Im MDAX gewinnen Sartorius knapp 10 Prozent. Das Unternehmen habe ein solides drittes Quartal verzeichnet und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an das obere Ende angehoben, heißt es von Jefferies. Die Analysten erwarten, dass der Markt die angehobene Prognose für das Umsatzwachstum im Bereich Bioprozess (BPS) von rund 9 Prozent positiv aufnehmen wird. Dies gelte besonders in einem weiter schwächeren Umfeld für Ausrüstungen, denn das Book-to-Bill-Verhältnis auf Sicht von 12 Monaten liege "deutlich über 1" und verbessere sich stetig.

Flatexdegiro bleiben mit einem Plus von gut 5 Prozent auf 32,74 Euro auf Rekordkurs. Der Umsatz im dritten Quartal 2025 stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 132 Millionen Euro und lag damit 7 Prozent über den Erwartungen und blieb im Vergleich zum Vorquartal stabil. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 39 Millionen Euro und lag damit gleich 16 Prozent über den Erwartungen.

Von starken Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer auch mit Blick auf Dräger. Der Kurs schießt um 11 Prozent nach oben. Der Medizintechnikkonzern nimmt nach einem guten dritten Quartal nun die oberen Bänder der Jahresziele in den Blick.

Wer­bung

Pernod Ricard können sich nach ersten Aussagen zum vergangenen Quartal etwas erholen, der Kurs steigt um 6,3 Prozent, nachdem er kürzlich ein neues 10-Jahrestief markiert hatte. Damit ist offensichtlich viel Negatives eingepreist gewesen, denn die am Morgen vorgelegten Umsatzzahlen sind noch schlechter ausgefallen als erwartet. Der währungsbereingte Umsatz verfehlte das Niveau aus dem dritten Quartal des vergangenen Jahres um 8 Prozent. Den Ausblick hat der Konzern bekräftigt. Jefferies warnt, der erhoffte Aufschwung liege im Ungewissen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.630,43 +0,5% 25,40 +14,5%

Stoxx-50 4.759,95 +0,5% 22,59 +10,0%

DAX 24.183,66 +0,0% 2,29 +21,5%

MDAX 29.929,25 +0,5% 142,44 +16,4%

TecDAX 3.684,23 +0,7% 25,63 +7,1%

SDAX 16.938,50 +0,4% 64,15 +23,1%

CAC 8.146,55 +0,9% 69,55 +9,4%

SMI 12.644,80 +0,9% 115,22 +8,0%

ATX 4.664,49 -0,2% -10,93 +27,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1653 +0,1% 1,1644 1,1625 +12,4%

EUR/JPY 176,27 +0,2% 175,95 175,89 +8,0%

EUR/CHF 0,9302 +0,3% 0,9277 0,9285 -1,1%

EUR/GBP 0,8672 -0,2% 0,8693 0,8692 +5,0%

USD/JPY 151,26 +0,1% 151,10 151,30 -3,9%

GBP/USD 1,3438 +0,3% 1,3396 1,3375 +7,1%

USD/CNY 7,1041 -0,0% 7,1071 7,1080 -1,4%

USD/CNH 7,1278 -0,0% 7,1306 7,1308 -2,8%

AUS/USD 0,6506 -0,1% 0,6511 0,6517 +5,2%

Bitcoin/USD 111.464,65 +0,5% 110.953,60 110.877,95 +17,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,31 57,84 +0,8% 0,47 -18,7%

Brent/ICE 62,38 61,91 +0,8% 0,47 -16,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.240,93 4.209,73 +0,7% 31,20 +60,5%

Silber 52,94 53,09 -0,3% -0,16 +83,9%

Platin 1.437,66 1.423,95 +1,0% 13,71 +62,6%

Kupfer 4,95 5,01 -1,3% -0,06 +20,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 08:03 ET (12:03 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
13:56Nestlé Market-PerformBernstein Research
13:16Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
12:51Nestlé NeutralUBS AG
12:41Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
12:31Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
13:56Nestlé Market-PerformBernstein Research
13:16Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
12:51Nestlé NeutralUBS AG
12:41Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
12:31Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen