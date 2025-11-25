DAX 23.570 +0,5%ESt50 5.612 +0,7%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,95 -2,0%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.620 +0,1%Euro 1,1579 +0,1%Öl 62,33 -0,5%Gold 4.165 +0,8%
Nestlé Aktie

84,46 EUR -0,76 EUR -0,89 %
STU
79,33 CHF -0,60 CHF -0,75 %
SWX
Marktkap. 219,12 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

08:36 Uhr
Nestlé Neutral
Nestlé SA (Nestle)
84,46 EUR -0,76 EUR -0,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nestle von 85 auf 90 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

