Nestlé Aktie

85,00 EUR +0,02 EUR +0,02 %
STU
79,30 CHF +0,40 CHF +0,51 %
SWX
Marktkap. 211,63 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

08:01 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
85,00 EUR 0,02 EUR 0,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor Nahrungsmittel habe Nestle mit dem Realwachstum (RIG) positiv überrascht. Mit Blick auf 2026 stünden aber Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit von Preisen und Absatzvolumina./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
79,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:01 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.10.25 Nestlé Kaufen DZ BANK
22.10.25 Nestlé Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

dpa-afx Kursziel angehoben Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagnachmittag höher
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI schwächer
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé behauptet sich am Vormittag
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI letztendlich in Grün
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI verbucht schlussendlich Abschläge
FOX Business Nestle to cut 16,000 jobs as part of cost savings initiative
MarketWatch Nestle earnings beat and 16,000 job cuts prompt biggest one-day jump in shares since 2008
New York Times Nestlé to Slash 16,000 Jobs in Cost-Cutting Push
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
Business Times Nestle to axe 16,000 jobs as new CEO targets sales growth
RTE.ie Nestle to cut 16,000 jobs as CEO starts 'turnaround fire'
Financial Times Nestlé to axe 16,000 jobs as new boss intensifies cost-cutting push
