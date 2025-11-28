DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.346 -0,4%Euro1,1593 ±-0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.216 +1,4%
Dow Jones-Kursentwicklung

Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne

28.11.25 22:32 Uhr
Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne | finanzen.net

Der Dow Jones befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Der Dow Jones sprang im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 47.716,42 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,131 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,487 Prozent schwächer bei 47.196,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 47.427,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 47.750,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47.475,61 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47.706,37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45.636,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 44.722,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,56 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48.431,57 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 1,77 Prozent auf 233,22 USD), IBM (+ 1,77 Prozent auf 308,58 USD), JPMorgan Chase (+ 1,77) Prozent auf 313,08 USD), Microsoft (+ 1,34 Prozent auf 492,01 USD) und Walmart (+ 1,29 Prozent auf 110,51 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-1,81 Prozent auf 177,00 USD), Travelers (-0,56 Prozent auf 292,86 USD), Johnson Johnson (-0,31 Prozent auf 206,92 USD), McDonalds (-0,19 Prozent auf 311,82 USD) und Procter Gamble (-0,06 Prozent auf 148,16 USD) unter Druck.

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29.551.447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,782 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

mehr Analysen