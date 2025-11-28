Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne
Der Dow Jones befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.
Werte in diesem Artikel
Der Dow Jones sprang im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 47.716,42 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,131 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,487 Prozent schwächer bei 47.196,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 47.427,12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 47.750,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47.475,61 Punkten verzeichnete.
Dow Jones auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47.706,37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45.636,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 44.722,06 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,56 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 48.431,57 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36.611,78 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 1,77 Prozent auf 233,22 USD), IBM (+ 1,77 Prozent auf 308,58 USD), JPMorgan Chase (+ 1,77) Prozent auf 313,08 USD), Microsoft (+ 1,34 Prozent auf 492,01 USD) und Walmart (+ 1,29 Prozent auf 110,51 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-1,81 Prozent auf 177,00 USD), Travelers (-0,56 Prozent auf 292,86 USD), Johnson Johnson (-0,31 Prozent auf 206,92 USD), McDonalds (-0,19 Prozent auf 311,82 USD) und Procter Gamble (-0,06 Prozent auf 148,16 USD) unter Druck.
Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29.551.447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,782 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amazon News
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen