Nestlé Aktie
Marktkap. 216,62 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die Pläne des Managements seien realistisch und sensibel, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das garantiere allerdings nicht, dass sich der Lebensmittelkonzern kurzfristig transformieren lasse. Es brauche schon mehr als gute Absichten, um den Trend jahrelang sinkender Volumina umzudrehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Sector Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
82,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
81,26 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,91%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
81,32 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,83%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|08:16
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|08:16
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG