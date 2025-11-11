DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 14,18 +4,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 89.153 +0,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,86 -0,5%Gold 4.117 -0,2%
Nestlé Aktie

Nestlé Aktien-Sparplan
87,74 EUR +0,28 EUR +0,32 %
STU
81,32 CHF -0,15 CHF -0,19 %
BRX
Marktkap. 216,62 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
RBC Capital Markets

Nestlé Sector Perform

08:16 Uhr
Nestlé Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
87,74 EUR 0,28 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die Pläne des Managements seien realistisch und sensibel, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das garantiere allerdings nicht, dass sich der Lebensmittelkonzern kurzfristig transformieren lasse. Es brauche schon mehr als gute Absichten, um den Trend jahrelang sinkender Volumina umzudrehen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:33 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

