DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.066 -5,0%Euro1,1602 +0,1%Öl63,42 +0,4%Gold4.242 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Tesla-Aktie im Visier: Jeder fünfte Model Y fällt durch - Debakel beim TÜV Tesla-Aktie im Visier: Jeder fünfte Model Y fällt durch - Debakel beim TÜV
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' über den Verlust an Jobs in der Industrie

01.12.25 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" über den Verlust an Jobs in der Industrie:

"Deutschland braucht eine Idee, welche Jobs stattdessen entstehen sollen. Die größte Chance dafür bietet der Aufschwung der künstlichen Intelligenz. Hier liegen die Potenziale zur Steigerung der Produktivität, die Deutschland wieder wettbewerbsfähiger machen. Darum darf Europa nicht zur digitalen Kolonie der US-Tech-Riesen werden. Es ist gut für München, wenn die Mitglieder dieses mehr oder weniger globalen Oligopols Niederlassungen oder gar ihre Europazentralen in der bayerischen Landeshauptstadt eröffnen. Das Land gewinnt aber erst, wenn aus diesem Ökosystem neue Firmen und Anwendungen entstehen, die Industrie und KI vereinen."/yyzz/DP/he