TAGESVORSCHAU/Montag, 1. Dezember

01.12.25 06:08 Uhr

===

*** 02:05 JP/BoJ Gouverneur Ueda, Treffen mit Wirtschaftsvertretern

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

*** 05:00 KR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Current economic policy challenges

in Germany and Europe"

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 49,9

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 47,8

zuvor: 48,8

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 48,4

zuvor: 49,6

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,7

zuvor: 50,0

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 50,2

zuvor: 49,7

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 52,5

*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: 48,8 Punkte

zuvor: 48,7 Punkte

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angaben

