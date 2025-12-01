DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.288 -4,7%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,64 +0,7%Gold4.233 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stabil im Flow der Finanzmärkte Stabil im Flow der Finanzmärkte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

Ausblick: Asana stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

01.12.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Asana
10,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Asana wird am 02.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,062 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asana noch ein Verlust pro Aktie von -0,250 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 198,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 183,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,238 USD, gegenüber -1,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 786,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 723,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Asana und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Asana

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Asana

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Asana

DatumMeistgelesen
Wer­bung