Ausblick: Leslies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Leslies stellt am 02.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 371,7 Millionen USD gegenüber 397,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,57 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,400 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -2,600 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,22 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,33 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Leslie's Inc Registered Shs
