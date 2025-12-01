DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.288 -4,7%Euro1,1597 ±0,0%Öl63,64 +0,7%Gold4.233 +0,4%
Ausblick: CrowdStrike stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

01.12.25 07:01 Uhr
CrowdStrike wird am 02.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 44 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,939 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike -0,070 USD je Aktie verloren.

41 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 20,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 51 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,67 USD im Vergleich zu -0,080 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 47 Analysten durchschnittlich bei 4,78 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
