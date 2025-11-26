DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,42 +1,9%Nas23.251 +1,0%Bitcoin77.580 +2,7%Euro1,1591 +0,2%Öl62,93 +0,5%Gold4.167 +0,9%
DAX schließt fester -- US-Börsen im Plus
NASDAQ 100-Marktbericht

Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus

26.11.25 20:02 Uhr
Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 notiert heute im Plus.

Um 20:00 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,93 Prozent auf 25.252,00 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,599 Prozent stärker bei 25.168,31 Punkten in den Handel, nach 25.018,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.077,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.309,15 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.358,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23.525,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20.922,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,39 Prozent nach oben. Bei 26.182,10 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 6,16 Prozent auf 88,57 USD), AppLovin (+ 4,58 Prozent auf 581,49 USD), Dollar Tree (+ 4,20 Prozent auf 110,10 USD), ASML (+ 4,19 Prozent auf 1.045,22 USD) und Autodesk (+ 3,63 Prozent auf 305,11 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Zscaler (-11,69 Prozent auf 255,85 USD), Workday (-8,38 Prozent auf 214,10 USD), Intuit (-2,78 Prozent auf 630,05 USD), CrowdStrike (-1,78 Prozent auf 503,23 USD) und Zoom Communications (-1,68 Prozent auf 84,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25.200.101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,831 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10:11NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:11NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

