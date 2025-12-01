DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.288 -4,7%Euro1,1597 ±0,0%Öl63,64 +0,7%Gold4.233 +0,4%
Ausblick: Marvell Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

01.12.25 07:01 Uhr
Marvell Technology
75,43 EUR -1,39 EUR -1,81%
Marvell Technology stellt am 02.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 30 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,742 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Marvell Technology ein EPS von -0,780 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 29 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 36,47 Prozent auf 2,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD im Vergleich zu -1,020 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 36 Analysten durchschnittlich bei 8,15 Milliarden USD, gegenüber 5,77 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

