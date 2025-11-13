Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Abschläge

Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ 0,80 Prozent tiefer bei 25.312,26 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,511 Prozent leichter bei 25.386,95 Punkten, nach 25.517,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 25.387,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.186,75 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 0,417 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.750,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23.849,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 21.036,16 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,67 Prozent aufwärts. Bei 26.182,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Cisco (+ 4,54 Prozent auf 77,32 USD), Gilead Sciences (+ 1,75 Prozent auf 125,56 USD), Biogen (+ 1,41 Prozent auf 163,75 USD), O Reilly Automotive (+ 1,26 Prozent auf 99,33 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,22 Prozent auf 690,07 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AppLovin (-5,19 Prozent auf 554,48 USD), Marvell Technology (-4,99 Prozent auf 84,87 USD), Constellation Energy (-3,68 Prozent auf 341,00 USD), Broadcom (-3,43 Prozent auf 343,02 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-3,25 Prozent auf 250,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.702.850 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,041 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,97 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net