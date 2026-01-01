DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 +4,2%Nas23.177 -0,3%Bitcoin76.992 +2,0%Euro1,1729 -0,1%Öl60,38 -0,9%Gold4.314 ±-0,0%
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

02.01.26 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P: Aktivität in US-Industrie im Dezember mit nachlassender Tendenz

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 51,8 von 52,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 51,7 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 13:00 ET (18:00 GMT)