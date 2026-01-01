DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 +4,2%Nas23.177 -0,3%Bitcoin76.992 +2,0%Euro1,1729 -0,1%Öl60,38 -0,9%Gold4.314 ±-0,0%
Aktien Europa Schluss: Rekord für EuroStoxx und FTSE 100 zum Jahresauftakt

02.01.26 18:56 Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am ersten Handelstag des neuen Jahres haben der EuroStoxx 50 und der britische Leitindex FTSE 100 die Latte für weitere Rekorde höher gelegt. Gewinne wurden am Freitag außerdem auch allgemein an den Börsen Europas verbucht. Allerdings sollte dies nicht überbewertet werden, hieß es von Marktteilnehmern.

Die Handelsumsätze seien zwischen den Jahren und zum Jahresauftakt traditionell sehr dünn, was die Kurse heftiger als gewöhnlich in die eine oder andere Richtung ausschlagen lasse. "Institutionelle Anleger und die 'Big Boys' der Wall Street werden ihre Schreibtische wohl erst am kommenden Montag wieder voll besetzen", merkten die Experten des Brokers Activtrades an.

Der EuroStoxx 50 schloss 1,02 Prozent höher auf 5.850,38 Punkten. Sein Rekordhoch erreichte der Leitindex der Eurozone kurz nach dem US-Börsenstart bei gut 5.862 Zählern. Die Wall Street und noch weitaus deutlicher die technologielastige Nasdaq-Börse hatten zugelegt und von weiterem Optimismus rund um Künstliche Intelligenz (KI) profitiert, bevor dann Gewinnmitnahmen einsetzten.

Außerhalb des Euroraums kletterte der FTSE 100, auch "Footsie" genannt, erstmals über 10.000 Punkte. Mit einem Plus von 0,20 Prozent auf 9.951,14 Zählern ging er schließlich aus dem Tag. In der Schweiz dagegen blieben die Handelsräume noch geschlossen./ck/he

