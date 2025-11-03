Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel im Plus

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ 100 gewann am Montagabend an Wert.

Am Montag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,44 Prozent auf 25.972,94 Punkte an. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,990 Prozent höher bei 26.114,11 Punkten, nach 25.858,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26.132,87 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.887,88 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.785,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 22.763,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, mit 20.033,14 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 23,82 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit IDEXX Laboratories (+ 14,84 Prozent auf 722,94 USD), Micron Technology (+ 4,88 Prozent auf 234,70 USD), Amazon (+ 4,00 Prozent auf 254,00 USD), Atlassian (+ 3,93 Prozent auf 176,08 USD) und DexCom (+ 3,80 Prozent auf 60,43 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Charter A (-4,98 Prozent auf 222,20 USD), Marvell Technology (-3,60 Prozent auf 90,37 USD), Enphase Energy (-3,28 Prozent auf 29,51 USD), T-Mobile US (-3,20 Prozent auf 203,32 USD) und Comcast (-3,07 Prozent auf 26,98 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 43.432.983 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,265 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,47 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net