Ausblick: Scotiabank (Bank of Nova Scotia) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

01.12.25 07:01 Uhr
Scotiabank (Bank of Nova Scotia) veröffentlicht am 02.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 CAD gegenüber 1,22 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 9,45 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Minus von 49,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,67 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,00 CAD, gegenüber 5,94 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 37,45 Milliarden CAD im Vergleich zu 74,95 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scotiabank (Bank of Nova Scotia)

DatumRatingAnalyst
18.07.2017Scotiabank (Bank of Nova Scotia) BuyCanaccord Adams
31.05.2017Scotiabank (Bank of Nova Scotia) OutperformRBC Capital Markets
23.05.2017Scotiabank (Bank of Nova Scotia) OverweightBarclays Capital
02.12.2015Bank of Nova Scotia (Scotiabank) OutperformRBC Capital Markets
31.08.2015Bank of Nova Scotia (Scotiabank) OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen