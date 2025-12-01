DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.288 -4,7%Euro1,1597 ±0,0%Öl63,64 +0,7%Gold4.233 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stabil im Flow der Finanzmärkte Stabil im Flow der Finanzmärkte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

Ausblick: Okta präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

01.12.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Okta Inc
68,24 EUR -0,50 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Okta stellt am 02.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 43 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,757 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Okta 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 40 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 730,5 Millionen USD – ein Plus von 9,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okta 665,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 43 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,37 USD je Aktie, gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 41 Analysten durchschnittlich auf 2,88 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Okta und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Okta

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Okta

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Okta Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Okta Inc

DatumRatingAnalyst
29.08.2019Okta BuyCanaccord Adams
21.08.2019Okta OutperformCowen and Company, LLC
02.08.2019Okta Market PerformBMO Capital Markets
31.05.2019Okta BuyNeedham & Company, LLC
28.05.2019Okta NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
29.08.2019Okta BuyCanaccord Adams
21.08.2019Okta OutperformCowen and Company, LLC
02.08.2019Okta Market PerformBMO Capital Markets
31.05.2019Okta BuyNeedham & Company, LLC
04.04.2019Okta BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.05.2019Okta NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
18.10.2018Okta NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.06.2018Okta HoldNeedham & Company, LLC
02.05.2017Okta HoldCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Okta Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen