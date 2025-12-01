Ausblick: Okta präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Okta stellt am 02.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 43 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,757 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Okta 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 40 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 730,5 Millionen USD – ein Plus von 9,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okta 665,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 43 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,37 USD je Aktie, gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 41 Analysten durchschnittlich auf 2,88 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

