ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Kering auf 'Sell' - Ziel 160 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Kering von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 160 Euro belassen. Entgegen den Einschätzungen mancher Optimisten und Management-Teams glaube er, dass die Luxusgüterbranche mit einem strukturellen Nachfrageproblem konfrontiert und der Superzyklus nach drei Jahrzehnten vorbei ist, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er geht davon aus, dass die Nachfrage mittelfristig nur noch um 2 bis 3 Prozent jährlich zunehmen wird, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von rund 6 Prozent. Da das Umsatzwachstum Gefahr laufe, hinter der Kosteninflation zurückzubleiben, bestehe weiterhin ein Abwärtsrisiko für die Margen und damit auch für die Bewertungen, so Anderson./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Kering
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kering
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2025
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Kering Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.2025
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.2025
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.2024
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Kering Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2025
|Kering Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kering nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen