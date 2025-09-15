DAX 23.359 +0,1%ESt50 5.370 -0,1%Top 10 Crypto 16,28 -0,1%Dow 45.979 +0,5%Nas 22.275 -0,3%Bitcoin 97.698 -0,7%Euro 1,1850 -0,1%Öl 67,81 -1,0%Gold 3.659 -0,8%
Kering Aktie

264,75 EUR +2,65 EUR +1,01 %
STU
265,80 EUR +3,75 EUR +1,43 %
GVIE
Marktkap. 31,31 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

RBC Capital Markets

Kering Sector Perform

20:46 Uhr
Kering Sector Perform
Kering
264,75 EUR 2,65 EUR 1,01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Ernennung von Francesca Bellettini zur Chefin der Marke Gucci sei ermutigend, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadhania verwies auf die Erfolgsbilanz der Managerin bei dem zu dem Luxuskonzern gehörenden Modeunternehmen Yves Saint Laurent./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Sector Perform

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
265,80 €		 Abst. Kursziel*:
-17,23%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
264,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,90%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
173,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

20:46 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
10.09.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
10.09.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

