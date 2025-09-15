Kering Aktie
Marktkap. 31,31 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Ernennung von Francesca Bellettini zur Chefin der Marke Gucci sei ermutigend, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadhania verwies auf die Erfolgsbilanz der Managerin bei dem zu dem Luxuskonzern gehörenden Modeunternehmen Yves Saint Laurent./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 13:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Sector Perform
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
265,80 €
|Abst. Kursziel*:
-17,23%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
264,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,90%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
173,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
