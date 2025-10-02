Kering Aktie
Marktkap. 34,74 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 195 auf 260 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien des Luxusgüterherstellers seien vom Jahrestief aus deutlich nach oben gerannt, dabei werde der Quartalsbericht wohl durchwachsen ausfallen, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seinem Kommentar. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um rund neun Prozent und ist damit noch etwas skeptischer als der Konsens. Auf aktuellem Bewertungsniveau würden die Erfolgschancen des Turnarounds nicht mehr wirklich attraktiv angeboten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Kering Hold
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
288,20 €
|Abst. Kursziel*:
-9,78%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
286,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,09%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
187,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|08:01
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Kering Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Kering Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
