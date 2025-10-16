DAX24.173 ±-0,0%Est505.614 +0,2%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,16 -0,4%Nas22.670 +0,7%Bitcoin94.948 -0,1%Euro1,1655 +0,1%Öl62,40 -0,1%Gold4.231 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Top News
Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick
European Lithium-Aktie vom Handel ausgesetzt: Wichtige Ankündigung voraus - Optionsprogramm wird angepasst European Lithium-Aktie vom Handel ausgesetzt: Wichtige Ankündigung voraus - Optionsprogramm wird angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Anleger in Wartestellung

European Lithium-Aktie vom Handel ausgesetzt: Wichtige Ankündigung voraus - Optionsprogramm wird angepasst

16.10.25 10:15 Uhr
Handel mit European Lithium-Aktie gestoppt! Was steckt hinter der mysteriösen Ankündigung von European Lithium? | finanzen.net

European Lithium machte in den vergangenen Woche mit kräftigen Kursgewinnen auf sich aufmerksam. Am Donnerstag geht es jedoch zunächst nicht weiter nach oben: Der Handel mit der Aktie wurde pausiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,22 EUR -0,04 EUR -15,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• European Lithium-Aktie am Donnerstag in Australien vom Handel ausgesetzt
• Mitteilung zu Finanzierungsaktivität steht bevor
• Zeitplan für Optionsprogramm wird überarbeitet

Wer­bung

In den vergangenen Wochen hatte die European Lithium-Aktie mit kräftigen Kursgewinnen auf sich aufmerksam gemacht. So legte sie innerhalb der letzten vier Wochen an der australischen Börse um mehr als 380 Prozent zu, allein in den letzten fünf Handelstagen ging es um 138,46 Prozent aufwärts. Am Mittwoch hatte das Papier zuletzt mit einem Aufschlag von 16,25 Prozent bei 0,465 AUD geschlossen.

European Lithium-Aktie vom Handel ausgesetzt

Wie es in einer Mitteilung der australischen Börse ASX vom Donnerstag heißt, wurde die European Lithium-Aktie am heutigen Tag auf Antrag des Unternehmens jedoch vom Handel in Australien ausgesetzt. Grund sei eine "Ankündigung im Zusammenhang mit einer wesentlichen Finanzierungsaktivität bezüglich der Veräußerung weiterer CRML-Aktien durch das Unternehmen", die alsbald erfolgen solle. European Lithium habe daher den Handelsstopp bis zum Beginn des normalen Handels am Montag oder bis zur Veröffentlichung der entsprechenden Ankündigung - je nachdem, was früher eintritt - beantragt und bewilligt bekommen.

Bereits zuvor hatte das Unternehmen 3,85 Millionen Aktien von Critical Metals (CRML) an einen institutionellen Investor in den USA verkauft. Insgesamt flossen dabei 50 Millionen US-Dollar an European Lithium.

Wer­bung

European Lithium überarbeitet Zeitplan für Optionsprogramm - Wichtige Frist für Anleger rückt näher

Wie European Lithium zudem bereits am Mittwoch mitteilte, seien derzeit 208.772.851 börsennotierte Optionen mit einem Ausübungspreis von 0,08 AUD im Umlauf. Dieser liegt somit deutlich unter dem aktuellen Kursniveau der Aktie. Diese Optionen werden laut Unternehmensangaben am 14. November 2025 auslaufen und können von den Inhabern durch eine entsprechende Zahlung ausgeübt werden, die spätestens bis 17:00 Uhr am Ablaufdatum, dem 14. November 2025, beim Unternehmen eingegangen sein muss. Optionen, die bis dahin nicht ausgeübt wurden, verfallen ohne weitere Ansprüche.

Gleichzeitig plant das Unternehmen jedoch auch, ein Ersatzoptionsangebot (Replacement Options Offer) durchzuführen. Dazu befinde man sich in Gesprächen mit der Australian Securities Exchange (ASX), um den ursprünglich am 8. Oktober 2025 veröffentlichten Zeitplan anzupassen. Nach Unternehmensangaben ist es wahrscheinlich, dass sich das bisherige indikative Datumsschema ändert. Ein aktualisierter Zeitplan soll in Kürze veröffentlicht werden

Wer­bung

Strategische Bedeutung von European Lithium im Lithium-Sektor

European Lithium ist im Bergbau- und Rohstoffsektor tätig und konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung von Lithiumvorkommen - einem zentralen Rohstoff für die Herstellung von Batterien in Elektrofahrzeugen und anderen Energiespeichertechnologien. Das Unternehmen gilt als ein wichtiger Akteur im europäischen Lithiumsektor, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weltweit steigt und die EU ihre Abhängigkeit von außereuropäischen Lieferketten verringern will.

Insbesondere im Zuge der weltweiten Energiewende spielt Lithium eine Schlüsselrolle. Die strategische Positionierung von European Lithium in diesem Marktumfeld verschafft dem Unternehmen potenziell langfristige Wettbewerbsvorteile. Gleichzeitig steht es jedoch vor Herausforderungen wie volatilen Rohstoffpreisen, regulatorischen Auflagen und dem hohen Kapitalbedarf für die Erschließung neuer Lagerstätten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: petrmalinak / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung