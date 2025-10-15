So entwickelt sich European Lithium

European Lithium Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus European Lithium

15.10.25 09:22 Uhr

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,1 Prozent auf 0,237 EUR.

Um 09:20 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 8,1 Prozent auf 0,237 EUR. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,223 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,264 EUR. Bisher wurden heute 12.011.456 European Lithium-Aktien gehandelt. Die kommenden Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

