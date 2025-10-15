European Lithium Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus European Lithium
Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,1 Prozent auf 0,237 EUR.
Um 09:20 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 8,1 Prozent auf 0,237 EUR. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,223 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,264 EUR. Bisher wurden heute 12.011.456 European Lithium-Aktien gehandelt.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
