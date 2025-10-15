European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochnachmittag weit abgeschlagen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 14,7 Prozent im Minus bei 0,220 EUR.

Die European Lithium-Aktie musste um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 14,7 Prozent auf 0,220 EUR. Die Abwärtsbewegung der European Lithium-Aktie ging bis auf 0,205 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,264 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 32.666.791 European Lithium-Aktien.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

