European Lithium Aktie News: European Lithium bricht am Mittag nach oben aus
Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 30,2 Prozent auf 0,293 EUR.
Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 30,2 Prozent auf 0,293 EUR. Bei 0,299 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,230 EUR. Bisher wurden heute 33.690.531 European Lithium-Aktien gehandelt.
European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.
