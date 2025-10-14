European Lithium im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium bricht am Mittag nach oben aus

14.10.25 12:04 Uhr

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 30,2 Prozent auf 0,293 EUR.

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 30,2 Prozent auf 0,293 EUR. Bei 0,299 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,230 EUR. Bisher wurden heute 33.690.531 European Lithium-Aktien gehandelt. European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027. Redaktion finanzen.net

European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com