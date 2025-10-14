European Lithium Aktie News: European Lithium schießt am Dienstagnachmittag hoch

Kursentwicklung

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 14,2 Prozent auf 0,257 EUR zu.

Die European Lithium-Aktie konnte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 14,2 Prozent auf 0,257 EUR. Bei 0,299 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,230 EUR. Zuletzt wechselten 56.968.232 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 12.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net