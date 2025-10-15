DAX24.208 -0,1%Est505.615 +1,1%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,42 +0,1%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.198 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Blick auf European Lithium-Kurs

European Lithium Aktie News: Anleger setzen European Lithium am Mittag unter Druck

15.10.25 12:04 Uhr
European Lithium Aktie News: Anleger setzen European Lithium am Mittag unter Druck

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von European Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 9,7 Prozent auf 0,233 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,24 EUR -0,02 EUR -8,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:03 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 9,7 Prozent auf 0,233 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die European Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,223 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,264 EUR. Bisher wurden via Tradegate 18.598.877 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Voraussichtlich am 13.03.2026 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur European Lithium-Aktie

European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung