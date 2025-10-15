European Lithium Aktie News: Anleger setzen European Lithium am Mittag unter Druck
Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von European Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 9,7 Prozent auf 0,233 EUR ab.
Um 12:03 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 9,7 Prozent auf 0,233 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die European Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,223 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,264 EUR. Bisher wurden via Tradegate 18.598.877 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.
Voraussichtlich am 13.03.2026 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.
