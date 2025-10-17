TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. Oktober (vorläufige Fassung)
S A M S T A G, 18. Oktober 2025
*** 13:30 US/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Treffen der Euro50Group
13:30 US/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, und WTO Generaldirektor,
Okonjo-Iweala, sprechen bei OMFIF Event
*** 14:00 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel bei Jahrestagung von
IWF und Weltbank
*** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel der Group of 30
M O N T A G, 20. Oktober 2025
*** 04:00 CN/BIP 3Q
PROGNOSE: +4,8% gg Vj
zuvor: +5,2% gg Vj
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September
PROGNOSE: +3,0% gg Vj
zuvor: +3,4% gg Vj
*** 04:00 CN/Industrieproduktion September
PROGNOSE: +5,3% gg Vj
zuvor: +5,2% gg Vj
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,5% gg Vm/-2,2% gg Vj
*** 10:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Konferenz von
EZB, CEPR und BIZ (16:00 Teilnahme an Panel)
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August
*** 12:00 DE/Hannover Rück SE, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September
PROGNOSE: -0,3% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
21:00 US/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, Rede bei NYU Stern
School of Business Center for Global Economy and Business Roundtable
- DE/TKMS AG & Co. KGaA, Erster Handelstag
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für
Bankkredite (LPR)
- US/US-Präsident Trump, Treffen mit australischem Premierminister
Albanese
- SG/Börsenfeiertag Singapur
