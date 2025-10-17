DAX23.893 -1,6%Est505.618 -0,6%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,33 -4,0%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.174 -2,4%Euro1,1683 -0,1%Öl60,98 -0,1%Gold4.305 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street stabil erwartet -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
AIXTRON-Aktie rutscht zweistellig ab: AIXTRON korrigiert Ziele nach unten AIXTRON-Aktie rutscht zweistellig ab: AIXTRON korrigiert Ziele nach unten
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. Oktober (vorläufige Fassung)

17.10.25 15:12 Uhr

===

S A M S T A G, 18. Oktober 2025

*** 13:30 US/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Treffen der Euro50Group

Wer­bung

13:30 US/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, und WTO Generaldirektor,

Okonjo-Iweala, sprechen bei OMFIF Event

*** 14:00 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel bei Jahrestagung von

IWF und Weltbank

*** 15:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel der Group of 30

M O N T A G, 20. Oktober 2025

*** 04:00 CN/BIP 3Q

PROGNOSE: +4,8% gg Vj

zuvor: +5,2% gg Vj

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September

Wer­bung

PROGNOSE: +3,0% gg Vj

zuvor: +3,4% gg Vj

*** 04:00 CN/Industrieproduktion September

PROGNOSE: +5,3% gg Vj

zuvor: +5,2% gg Vj

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,5% gg Vm/-2,2% gg Vj

*** 10:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Konferenz von

EZB, CEPR und BIZ (16:00 Teilnahme an Panel)

Wer­bung

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August

*** 12:00 DE/Hannover Rück SE, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

21:00 US/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, Rede bei NYU Stern

School of Business Center for Global Economy and Business Roundtable

- DE/TKMS AG & Co. KGaA, Erster Handelstag

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Bankkredite (LPR)

- US/US-Präsident Trump, Treffen mit australischem Premierminister

Albanese

- SG/Börsenfeiertag Singapur

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 09:12 ET (13:12 GMT)