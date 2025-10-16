DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,9%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.857 +0,8%Euro1,1654 +0,1%Öl62,46 ±-0,0%Gold4.221 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannungssignale im Handelsstreit: DAX mit wenig Bewegung erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Merck gut positioniert für nächste Wachstumsphase -- Gold, Drägerwerk, SoftBank, ABB im Fokus
Top News
SoftBank-Aktie zündet nach Greensill-Urteil den Turbo: CS-Fonds scheitern mit Klage SoftBank-Aktie zündet nach Greensill-Urteil den Turbo: CS-Fonds scheitern mit Klage
Um 18 Uhr live: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten Um 18 Uhr live: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis mit neuen Höhen: Weiter kein Ende der Rekordfahrt in Sicht

16.10.25 08:12 Uhr
Goldpreis steigt und steigt - die Rekordjagd geht weiter | finanzen.net

Der Goldpreis hat im frühen Donnerstagshandel erneut ein Rekordhoch erreicht und legt damit den fünften Handelstag in Folge zu.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.220,50 USD 11,91 USD 0,28%
News
Ölpreis (Brent)
62,46 USD -0,01 USD -0,02%
News
Ölpreis (WTI)
58,84 USD 0,09 USD 0,15%
News

von Jörg Bernhard

Verunsicherte Anleger fliehen aus folgenden Gründen weiterhin in den "sicheren Hafen Gold": die zunehmenden Handelsspannungen zwischen den USA und China, der anhaltende US-Regierungsstillstand sowie die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die Fed. US-Präsident Donald Trump ordnete die derzeitigen Handelsspannungen zwischen China und den USA mittlerweile als "Handelskrieg" ein. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass Washington bereit sei, weitere Maßnahmen wie z.B. Exportbeschränkungen zu beschließen, falls die europäischen Partner dies unterstützten. Außerdem verunsichert der seit zwei Wochen andauernde Shutdown der US-Regierung die Investoren. Laut US-Finanzministerium kostet dieser die Wirtschaft derzeit bis zu 15 Milliarden US-Dollar pro Woche. Gold wird aber auch dadurch attraktiver, dass Zinssenkungen der Fed Ende Oktober und im Dezember immer wahrscheinlicher werden. Zudem revidieren immer mehr Banken ihre Prognosen für den Goldpreis nach oben. Laut der australischen ANZ könnte das gelbe Edelmetall bis Jahresende 2025 auf 4.400 Dollar ansteigen.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 20,40 auf 4.222,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichter Rebound nach Talfahrt

Im frühen Donnerstagshandel profitierte der Ölpreis von der Behauptung Trumps, dass Indiens Premierminister Narendra Modi zugesagt habe, kein Öl mehr aus Russland zu beziehen. Dieser Schritt könnte die globale Angebotslage verknappen. US-Finanzminister Scott Bessent teilte zudem mit, er habe Japans Finanzminister Katsunobu Kato informiert, dass die US-Regierung auch von Japan den Importstopp russischer Energie erwarte. Obwohl der am Vorabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerplus in Höhe von 7,36 Millionen Barrel ausgewiesen hat , zeigte sich der Ölpreis leicht erholt. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (17.00 Uhr). Analysten rechnen mit einem Anstieg der gelagerten Ölmengen um 120.000 Barrel.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,54 auf 58,81 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,50 auf 62,41 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: claffra / Shutterstock.com, FikMik / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis