DAX23.746 -0,1%Est505.648 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1571 -0,2%Öl63,55 +0,3%Gold4.163 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Gute Chance auf vierten Wochengewinn in Folge

28.11.25 08:10 Uhr
Goldpreis auf Erfolgskurs: Vierter Wochengewinn in Sicht | finanzen.net

Während der Dollarindex steuerte auf seine schlechteste Woche seit Ende Juli zusteuert winkt dem Goldpreis der vierte Wochengewinn in Folge.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.166,65 USD 8,70 USD 0,21%
News
Ölpreis (Brent)
63,65 USD 0,26 USD 0,41%
News
Ölpreis (WTI)
59,07 USD 0,42 USD 0,72%
News

von Jörg Bernhard

Aktuell beläuft sich das Plus auf 3,0 Prozent. Trotz eines Systemausfalls an der US-Terminbörse, wovon u.a. auch Gold-Futures betroffen waren, gab es keine größeren Verwerfungen beim Goldpreis zu beobachten. Wegen des gestrigen US-Feiertags und des verkürzten US-Handels am heutigen Freitag dürfte die Liquidität jedoch weiterhin relativ gering ausfallen. Äußerungen der Präsidentin der San-Francisco-Fed, Mary Daly, und von Fed-Gouverneur Christopher Waller erhöhten die Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der letzten Fed-Sitzung des Jahres (10. Dezember). Kevin Hassett, der wie US-Präsident Donald Trump der Ansicht ist, dass die Zinsen niedriger sein sollten und als Favorit für die Nachfolge von Jerome Powell gilt, äußerte sich ebenfalls entsprechend. Am Abend dürften sich die Marktakteure zudem für den Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) stark interessieren. Dieser informiert einmal pro Woche über die Stimmung der verschiedenen Marktakteure bei Gold-Futures, allerdings stehen wegen des US-Shutdown erst die Daten vom 21. Oktober zur Bekanntgabe an und seither hat sich beim Goldpreis bekanntlich einiges getan.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 19,00 auf 4.221,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Erholungstendenz vor dem Wochenende

Der Ölpreis legte im frühen Freitagshandel zu, da sich die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine hinziehen und dadurch die geopolitischen Risiken hoch hielten. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt nun das OPEC+-Treffen am Sonntag, das Hinweise auf mögliche Änderungen der Förderpolitik liefern könnte. Es wird wahrscheinlich keine Änderung der Fördermengen beschlossen, aber möglicherweise ein Mechanismus zur Bewertung der maximalen Produktionskapazität der Mitgliedsstaaten vereinbart. Wegen des "Thanksgiving-Wochenendes" stehen vor dem Wochenende keine wichtigen US-Konjunkturindikatoren zur Bekanntgabe an. Dies könnte an den Ölmärkten zu einem ruhigen Wochenausklang führen.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,43 auf 59,08 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 63,09 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis