Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Gold & Co. im Fokus

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -0,14 Prozent auf 4.157,95 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.163,92 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,06 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:28 Uhr auf 53,40 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 53,37 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.581,00 US-Dollar) geht es um 2,15 Prozent auf 1.615,00 US-Dollar nach oben.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,67 Prozent auf 1.436,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.427,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,43 Prozent auf 63,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 63,13 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 58,65 US-Dollar am Vortag auf 59,09 US-Dollar nach oben (+0,75Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,67 Prozent auf 4,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,56 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 61,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (61,55 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,43 Prozent.

Daneben wertet der Kohlepreis um 19:50 Uhr ab. Es geht -0,10 Prozent auf 95,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 96,00 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net