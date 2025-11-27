DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 +1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.936 +1,1%Euro1,1597 ±-0,0%Öl63,34 +0,4%Gold4.158 -0,1%
Gold & Co. im Fokus

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

27.11.25 20:43 Uhr
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.829,23 USD 25,68 USD 0,92%
News
Baumwolle
0,63 USD USD 0,54%
News
Bleipreis
1.946,00 USD -15,10 USD -0,77%
News
Dieselpreis Benzin
1,64 EUR -0,01 EUR -0,55%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,50 EUR -0,50 EUR -0,54%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,63 USD 0,08 USD 1,67%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.157,95 USD -5,97 USD -0,14%
News
Haferpreis
3,04 USD -0,06 USD -1,94%
News
Heizölpreis
61,29 USD -0,26 USD -0,43%
News
Holzpreis
550,00 USD 6,00 USD 1,10%
News
Kaffeepreis
4,12 USD -0,03 USD -0,65%
News
Kakaopreis
3.781,00 GBP 116,00 GBP 3,17%
News
Kohlepreis
95,90 USD -0,10 USD -0,10%
News
Kupferpreis
10.977,00 USD 101,35 USD 0,93%
News
Lebendrindpreis
2,11 USD 0,04 USD 1,94%
News
Mageres Schwein Preis
0,80 USD 0,02 USD 2,52%
News
Maispreis
4,32 USD USD 0,06%
News
Mastrindpreis
3,15 USD 0,08 USD 2,62%
News
Milchpreis
17,20 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
529,17 USD 0,96 USD 0,18%
News
Nickelpreis
14.607,50 USD -36,50 USD -0,25%
News
Ölpreis (Brent)
63,34 USD 0,27 USD 0,43%
News
Ölpreis (WTI)
59,09 USD 0,44 USD 0,75%
News
Orangensaftpreis
1,50 USD 0,09 USD 6,53%
News
Palladiumpreis
1.436,50 USD 9,50 USD 0,67%
News
Palmölpreis
4.051,00 MYR 53,00 MYR 1,33%
News
Platinpreis
1.615,00 USD 34,00 USD 2,15%
News
Rapspreis
483,25 EUR -0,25 EUR -0,05%
News
Reispreis
10,15 USD 0,01 USD 0,10%
News
Silberpreis
53,40 USD 0,03 USD 0,06%
News
Sojabohnenmehlpreis
321,00 USD 3,90 USD 1,23%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD 0,01 USD 1,13%
News
Sojabohnenpreis
11,32 USD 0,01 USD 0,04%
News
Super Benzin
1,67 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,00 EUR -0,25 EUR -0,13%
News
Zinkpreis
3.193,65 USD 76,45 USD 2,45%
News
Zinnpreis
37.993,50 USD 117,50 USD 0,31%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,41%
News

Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -0,14 Prozent auf 4.157,95 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.163,92 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,06 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:28 Uhr auf 53,40 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 53,37 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.581,00 US-Dollar) geht es um 2,15 Prozent auf 1.615,00 US-Dollar nach oben.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,67 Prozent auf 1.436,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.427,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,43 Prozent auf 63,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 63,13 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 58,65 US-Dollar am Vortag auf 59,09 US-Dollar nach oben (+0,75Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,67 Prozent auf 4,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,56 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 61,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (61,55 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,43 Prozent.

Daneben wertet der Kohlepreis um 19:50 Uhr ab. Es geht -0,10 Prozent auf 95,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 96,00 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

