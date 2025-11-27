DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 +1,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.006 +1,2%Euro1,1595 ±-0,0%Öl63,34 +0,4%Gold4.158 -0,1%
Aktionärsdruck

Delivery Hero-Aktie gesucht: Großaktionäre fordern strategische Überprüfung

27.11.25 20:08 Uhr
Delivery Hero-Aktie gesucht: Delivery Hero unter Zugzwang - Investoren fordern Kurswechsel! | finanzen.net

Die Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstagabend nach einem Bericht über Druck von Investoren auf das Management zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
18,00 EUR 0,68 EUR 3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf der Handelsplattform Tradegate legt der Kurs der Delivery Hero-Papiere am Donnerstag nachbörslich zeitweise auf 17,85 Euro zu. Das entspricht einem Aufschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss.

Der Essenlieferdienst stehe unter dem Druck mehrerer Großaktionäre, eine strategische Überprüfung durchzuführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lebensmittel-Lieferbranche. Großaktionäre drängten das Management, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen.

Ein Branchenkenner sah darin auf den ersten Blick wenig essenziell Neues. Die Branche konsolidiere schon länger.

Zudem überrascht es nicht, dass Anteilseigner unzufrieden sein dürften mit Blick auf den Aktienkurs. Vor rund 13 Monaten hatten die Papiere noch gut 42 Euro gekostet.

/mis/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

