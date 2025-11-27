DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 +1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.883 +1,1%Euro1,1589 -0,1%Öl63,00 -0,1%Gold4.160 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- DroneShield, 1&1 im Fokus
Top News
DAX gönnt sich nach kräftiger Erholung wohl Verschnaufpause - Kaum bewegter Start erwartet DAX gönnt sich nach kräftiger Erholung wohl Verschnaufpause - Kaum bewegter Start erwartet
DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter? DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Leichte Gewinnmitnahmen bremsen den Aufwärtsdrang

27.11.25 08:10 Uhr
Goldpreis: Leichte Gewinnmitnahmen bremsen den Aufwärtsdrang | finanzen.net

Nachdem der Goldpreis am gestrigen Mittwoch auf den höchsten Stand seit Mitte November geklettert war, sorgten Gewinnmitnahmen für leicht negative Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.159,15 USD -4,77 USD -0,11%
News
Ölpreis (Brent)
63,00 USD -0,07 USD -0,11%
News
Ölpreis (WTI)
58,63 USD -0,02 USD -0,03%
News

von Jörg Bernhard

Mitverantwortlich waren hierfür u.a. widersprüchliche Signale der US-Notenbank Fed hinsichtlich der künftigen US-Geldpolitik. Während die US-Notenbanker John Williams und Christopher Waller der Meinung sind, dass eine Lockerung im Dezember aufgrund der Schwäche am Arbeitsmarkt gerechtfertigt sei, plädierten mehreren regionale Fed-Präsidenten für eine Zinspause, bis die Inflation eine überzeugendere Bewegung in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels zeigt. Aktuell zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent an, dass wir am 10. Dezember eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte sehen werden. Vor einer Woche lag dieser Wert bei lediglich 39 Prozent. Wegen des heutigen US-Feiertags (Thanksgiving) dürfte der Handel weniger liquide als gewohnt ausfallen. Größere Orders könnten dann zu markanten Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung führen. Angesichts nachlassender geopolitischer Risiken kann man der Krisenwährung Gold aber weiterhin ein hohes Maß an relativer Stärke attestieren.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 13,50 auf 4.188,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht negative Vorzeichen

Im frühen Donnerstagshandel tendierte der Ölpreis aufgrund von Erwartungen eines Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland in etwas tiefere Regionen, weil dieser den Weg für die Aufhebung westlicher Sanktionen gegen russische Lieferungen freimachen könnte. Feiertagsbedingt dürfte der Handel allerdings weiterhin dünn ausfallen. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte das für den Sonntag anberaumte Treffen der OPEC+-Staaten sorgen, wenngleich derzeit mit keinen Änderungen der aktuellen Förderpolitik gerechnet wird. Obwohl der gestrige Bericht der US-Energiebehörde EIA bei Öl, Benzin und Destillaten deutlich höher als erwartete Lagerzuwächse auswies, blieb ein markanter Rückschlag beim Ölpreis aus.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 58,42 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,27 auf 62,27 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sashkin / Shutterstock.com, Invesco

Nachrichten zu Goldpreis