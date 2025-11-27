DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 +1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.883 +1,1%Euro1,1589 -0,1%Öl63,00 -0,1%Gold4.160 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- DroneShield, 1&1 im Fokus
Top News
DAX gönnt sich nach kräftiger Erholung wohl Verschnaufpause - Kaum bewegter Start erwartet DAX gönnt sich nach kräftiger Erholung wohl Verschnaufpause - Kaum bewegter Start erwartet
DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter? DroneShield-Aktie wieder im Rückwärtsgang: Geht die Schwächephase weiter?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vierter Verlustmonat

Ölpreise wieder etwas schwächer - die Gründe

27.11.25 07:55 Uhr
Warum die Ölpreise fallen | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach einer kleinen Erholungsphase am Vorabend wieder etwas schwächer notiert.

Am Markt wird heute mit einem eher ruhigen und impulslosen Handel gerechnet, denn in den USA wird der "Thanksgiving"-Feiertag begangen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 62,87 US-Dollar und damit 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel leicht um 24 Cent auf 58,41 Dollar.

Neben den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg haben die Marktteilnehmer bereits das am kommenden Wochenende stattfindende Treffen der Opec+-Mitglieder im Blick. Die Ölnotierungen stehen vor ihrem vierten Verlustmonat in Folge, was die längste Verluststrecke seit 2023 wäre. Die träge Wirtschaftsentwicklung Chinas und die Erwartung eines Überangebots auf dem Weltmarkt stehen schon länger deutlich anziehenden Preisen im Weg.

Sollte es tatsächlich zu einer Einigung im Ukraine-Krieg kommen, könnten womöglich auch Sanktionen gegen die russische Ölindustrie wegfallen. Dann könnte wieder mehr russisches Öl auf den Weltmarkt kommen.

/stk/zb/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, Aleksandr Petrunovskyi / Shutterstock.com