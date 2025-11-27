Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Gold & Co. unter der Lupe

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -0,13 Prozent auf 4.158,49 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.163,92 US-Dollar.

Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Nach 53,37 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagvormittag um 0,62 Prozent auf 53,70 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Platinpreis um 3,16 Prozent auf 1.631,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.581,00 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,42 Prozent stärker bei 1.433,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.427,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,11 Prozent auf 63,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 63,13 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,09 Prozent auf 58,70 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 58,65 US-Dollar wert.

Nach 4,56 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag um 1,21 Prozent auf 4,61 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,43 Prozent auf 61,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 61,55 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 97,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (96,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,04 Prozent.

Redaktion finanzen.net