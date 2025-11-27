DAX23.777 +0,2%Est505.649 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 +0,5%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.975 +1,2%Euro1,1582 -0,1%Öl63,10 +0,1%Gold4.151 -0,3%
Gold & Co. unter der Lupe

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

27.11.25 10:13 Uhr
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.829,23 USD 25,68 USD 0,92%
News
Baumwolle
0,63 USD USD 0,54%
News
Bleipreis
1.946,00 USD -15,10 USD -0,77%
News
Dieselpreis Benzin
1,64 EUR -0,01 EUR -0,55%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,50 EUR -0,50 EUR -0,54%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,61 USD 0,05 USD 1,10%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.151,48 USD -12,44 USD -0,30%
News
Haferpreis
3,04 USD -0,06 USD -1,94%
News
Heizölpreis
61,29 USD -0,26 USD -0,43%
News
Holzpreis
550,00 USD 6,00 USD 1,10%
News
Kaffeepreis
4,12 USD -0,03 USD -0,65%
News
Kakaopreis
3.665,00 GBP -3,00 GBP -0,08%
News
Kohlepreis
97,00 USD 1,00 USD 1,04%
News
Kupferpreis
10.977,00 USD 101,35 USD 0,93%
News
Lebendrindpreis
2,11 USD 0,04 USD 1,94%
News
Mageres Schwein Preis
0,80 USD 0,02 USD 2,52%
News
Maispreis
4,32 USD USD 0,06%
News
Mastrindpreis
3,15 USD 0,08 USD 2,62%
News
Milchpreis
17,20 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
529,17 USD 0,96 USD 0,18%
News
Nickelpreis
14.607,50 USD -36,50 USD -0,25%
News
Ölpreis (Brent)
63,10 USD 0,03 USD 0,05%
News
Ölpreis (WTI)
58,68 USD 0,03 USD 0,05%
News
Orangensaftpreis
1,50 USD 0,09 USD 6,53%
News
Palladiumpreis
1.426,00 USD -1,00 USD -0,07%
News
Palmölpreis
3.998,00 MYR 25,00 MYR 0,63%
News
Platinpreis
1.622,00 USD 41,00 USD 2,59%
News
Rapspreis
483,50 EUR 0,50 EUR 0,10%
News
Reispreis
10,12 USD -0,02 USD -0,20%
News
Silberpreis
53,36 USD -0,01 USD -0,02%
News
Sojabohnenmehlpreis
321,00 USD 3,90 USD 1,23%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD 0,01 USD 1,13%
News
Sojabohnenpreis
11,32 USD 0,01 USD 0,04%
News
Super Benzin
1,67 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,25 EUR 0,50 EUR 0,26%
News
Zinkpreis
3.193,65 USD 76,45 USD 2,45%
News
Zinnpreis
37.993,50 USD 117,50 USD 0,31%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,41%
News

Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -0,13 Prozent auf 4.158,49 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.163,92 US-Dollar.

Nach 53,37 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagvormittag um 0,62 Prozent auf 53,70 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Platinpreis um 3,16 Prozent auf 1.631,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.581,00 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,42 Prozent stärker bei 1.433,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.427,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,11 Prozent auf 63,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 63,13 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,09 Prozent auf 58,70 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 58,65 US-Dollar wert.

Nach 4,56 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag um 1,21 Prozent auf 4,61 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,43 Prozent auf 61,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 61,55 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 97,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (96,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,04 Prozent.

