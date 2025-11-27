DAX23.795 +0,3%Est505.657 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 ±-0,0%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.844 +1,0%Euro1,1588 -0,1%Öl63,30 +0,4%Gold4.158 -0,1%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

27.11.25 13:17 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.829,23 USD 25,68 USD 0,92%
Baumwolle
0,63 USD USD 0,54%
Bleipreis
1.946,00 USD -15,10 USD -0,77%
Dieselpreis Benzin
1,64 EUR -0,01 EUR -0,55%
EEX Strompreis Phelix DE
91,50 EUR -0,50 EUR -0,54%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
4,55 USD -0,01 USD -0,11%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.158,05 USD -5,87 USD -0,14%
Haferpreis
3,04 USD -0,06 USD -1,94%
Heizölpreis
61,55 USD USD
Holzpreis
550,00 USD 6,00 USD 1,10%
Kaffeepreis
4,12 USD -0,03 USD -0,65%
Kakaopreis
3.699,00 GBP 34,00 GBP 0,93%
Kohlepreis
97,00 USD 1,00 USD 1,04%
Kupferpreis
10.977,00 USD 101,35 USD 0,93%
Lebendrindpreis
2,11 USD 0,04 USD 1,94%
Mageres Schwein Preis
0,80 USD 0,02 USD 2,52%
Maispreis
4,32 USD USD 0,06%
Mastrindpreis
3,15 USD 0,08 USD 2,62%
Milchpreis
17,20 USD 0,01 USD 0,06%
Naphthapreis (European)
529,17 USD 0,96 USD 0,18%
Nickelpreis
14.607,50 USD -36,50 USD -0,25%
Ölpreis (Brent)
63,30 USD 0,23 USD 0,36%
Ölpreis (WTI)
58,94 USD 0,29 USD 0,49%
Orangensaftpreis
1,50 USD 0,09 USD 6,53%
Palladiumpreis
1.426,00 USD -1,00 USD -0,07%
Palmölpreis
4.050,00 MYR 52,00 MYR 1,30%
Platinpreis
1.617,50 USD 36,50 USD 2,31%
Rapspreis
484,38 EUR 0,88 EUR 0,18%
Reispreis
10,12 USD -0,02 USD -0,20%
Silberpreis
53,46 USD 0,09 USD 0,17%
Sojabohnenmehlpreis
321,00 USD 3,90 USD 1,23%
Sojabohnenölpreis
0,51 USD 0,01 USD 1,13%
Sojabohnenpreis
11,32 USD 0,01 USD 0,04%
Super Benzin
1,67 EUR 0,00 EUR 0,00%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
190,00 EUR 0,75 EUR 0,40%
Zinkpreis
3.193,65 USD 76,45 USD 2,45%
Zinnpreis
37.993,50 USD 117,50 USD 0,31%
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,41%
Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,15 Prozent auf 4.157,82 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.163,92 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,09 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 53,42 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 53,37 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 2,09 Prozent auf 1.614,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.581,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 13:09 Uhr steigt der Palladiumpreis um 0,04 Prozent auf 1.427,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.427,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,21 Prozent auf 63,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 63,13 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,41 Prozent auf 58,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 58,65 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Kakaopreis um 0,41 Prozent auf 3.680,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3.643,00 Britische Pfund.

Indes gewinnt der Weizenpreis hinzu. Für den Weizenpreis geht es nach 189,25 Euro am Vortag auf 190,00 Euro nach oben (+0,40Prozent).

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,13 Prozent auf 4,55 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 4,56 US-Dollar.

Währenddessen wird der Rapspreis bei 484,38 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (483,50 Euro).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Heizölpreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Heizölpreis bei 61,55 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 61,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

