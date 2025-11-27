So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

Fokus Goldpreis & Co.

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,15 Prozent auf 4.157,82 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.163,92 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,09 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 53,42 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 53,37 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 2,09 Prozent auf 1.614,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.581,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 13:09 Uhr steigt der Palladiumpreis um 0,04 Prozent auf 1.427,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.427,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,21 Prozent auf 63,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 63,13 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,41 Prozent auf 58,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 58,65 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Kakaopreis um 0,41 Prozent auf 3.680,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3.643,00 Britische Pfund.

Indes gewinnt der Weizenpreis hinzu. Für den Weizenpreis geht es nach 189,25 Euro am Vortag auf 190,00 Euro nach oben (+0,40Prozent).

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,13 Prozent auf 4,55 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 4,56 US-Dollar.

Währenddessen wird der Rapspreis bei 484,38 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (483,50 Euro).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Heizölpreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Heizölpreis bei 61,55 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 61,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net