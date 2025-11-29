Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
29.11.25 10:13 Uhr
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
2.868,00 USD 39,50 USD 1,40%
0,63 USD USD 0,22%
1.955,00 USD 15,00 USD 0,77%
1,63 EUR -0,01 EUR -0,37%
91,58 EUR 0,59 EUR 0,65%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
4,85 USD 0,29 USD 6,41%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.216,34 USD USD
2,95 USD -0,09 USD -3,04%
61,55 USD USD
544,00 USD -6,00 USD -1,09%
4,13 USD 0,02 USD 0,36%
3.945,00 GBP 165,00 GBP 4,37%
96,45 USD 0,05 USD 0,05%
11.004,00 USD 70,00 USD 0,64%
2,15 USD 0,04 USD 2,03%
0,80 USD USD 0,03%
4,35 USD 0,04 USD 0,81%
3,23 USD 0,08 USD 2,51%
17,20 USD USD
529,61 USD 0,44 USD 0,08%
14.660,00 USD 55,00 USD 0,38%
63,20 USD -0,19 USD -0,30%
58,55 USD -0,10 USD -0,17%
1,56 USD 0,06 USD 3,76%
1.451,00 USD USD
4.099,00 MYR 49,00 MYR 1,21%
1.673,50 USD USD
483,25 EUR EUR
10,10 USD -0,04 USD -0,35%
56,41 USD USD
314,90 USD -2,20 USD -0,69%
0,52 USD 0,01 USD 1,75%
11,37 USD 0,06 USD 0,51%
1,67 EUR -0,00 EUR -0,06%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
187,25 EUR -1,75 EUR -0,93%
3.255,00 USD 64,00 USD 2,01%
39.125,00 USD 725,00 USD 1,89%
0,15 USD USD 0,46%
Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.216,34 US-Dollar).
Werbung
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €)
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln.Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com