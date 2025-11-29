DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.098 -0,4%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Aktuelle Rohstoffpreise

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

29.11.25 10:13 Uhr
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.868,00 USD 39,50 USD 1,40%
News
Baumwolle
0,63 USD USD 0,22%
News
Bleipreis
1.955,00 USD 15,00 USD 0,77%
News
Dieselpreis Benzin
1,63 EUR -0,01 EUR -0,37%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,58 EUR 0,59 EUR 0,65%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,85 USD 0,29 USD 6,41%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.216,34 USD USD
News
Haferpreis
2,95 USD -0,09 USD -3,04%
News
Heizölpreis
61,55 USD USD
News
Holzpreis
544,00 USD -6,00 USD -1,09%
News
Kaffeepreis
4,13 USD 0,02 USD 0,36%
News
Kakaopreis
3.945,00 GBP 165,00 GBP 4,37%
News
Kohlepreis
96,45 USD 0,05 USD 0,05%
News
Kupferpreis
11.004,00 USD 70,00 USD 0,64%
News
Lebendrindpreis
2,15 USD 0,04 USD 2,03%
News
Mageres Schwein Preis
0,80 USD USD 0,03%
News
Maispreis
4,35 USD 0,04 USD 0,81%
News
Mastrindpreis
3,23 USD 0,08 USD 2,51%
News
Milchpreis
17,20 USD USD
News
Naphthapreis (European)
529,61 USD 0,44 USD 0,08%
News
Nickelpreis
14.660,00 USD 55,00 USD 0,38%
News
Ölpreis (Brent)
63,20 USD -0,19 USD -0,30%
News
Ölpreis (WTI)
58,55 USD -0,10 USD -0,17%
News
Orangensaftpreis
1,56 USD 0,06 USD 3,76%
News
Palladiumpreis
1.451,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.099,00 MYR 49,00 MYR 1,21%
News
Platinpreis
1.673,50 USD USD
News
Rapspreis
483,25 EUR EUR
News
Reispreis
10,10 USD -0,04 USD -0,35%
News
Silberpreis
56,41 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
314,90 USD -2,20 USD -0,69%
News
Sojabohnenölpreis
0,52 USD 0,01 USD 1,75%
News
Sojabohnenpreis
11,37 USD 0,06 USD 0,51%
News
Super Benzin
1,67 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
187,25 EUR -1,75 EUR -0,93%
News
Zinkpreis
3.255,00 USD 64,00 USD 2,01%
News
Zinnpreis
39.125,00 USD 725,00 USD 1,89%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,46%
News

Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.216,34 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

