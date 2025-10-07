JP Morgan Chase & Co.

Kering Underweight

09:06 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kering 318,65 EUR 5,15 EUR 1,64% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering auf "Underweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Sie habe mit Blick auf die von ihr erwartete Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns im vergangenen Quartal ihre Schätzungen an die jüngsten Branchendaten und Wechselkursveränderunen angepasst, schrieb Chiara Battistini in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ausmaß und Geschwindigkeit einer positiven Trendwende bei der Marke Gucci schätzt sie weiterhin vorsichtig sein. Ihr Fokus liegt auf dem Jahr 2026, für das sie trotz der starken Kursrally seit der Ernennung des neuen Chefs Luca de Meo im Juni nur wenig Abwärtspotenzial für die Aktie sieht./rob/gl/edh

