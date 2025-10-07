DAX 24.661 +0,2%ESt50 5.635 +0,2%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,83 +1,8%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.886 -0,4%Euro 1,1567 +0,0%Öl 64,73 -0,8%Gold 3.964 -0,3%
Kering Aktie

Kering Aktien-Sparplan
318,65 EUR +5,15 EUR +1,64 %
STU
317,45 EUR +1,10 EUR +0,35 %
GVIE
Marktkap. 38,6 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

JP Morgan Chase & Co.

Kering Underweight

09:06 Uhr
Kering Underweight
Kering
318,65 EUR 5,15 EUR 1,64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering auf "Underweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Sie habe mit Blick auf die von ihr erwartete Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns im vergangenen Quartal ihre Schätzungen an die jüngsten Branchendaten und Wechselkursveränderunen angepasst, schrieb Chiara Battistini in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ausmaß und Geschwindigkeit einer positiven Trendwende bei der Marke Gucci schätzt sie weiterhin vorsichtig sein. Ihr Fokus liegt auf dem Jahr 2026, für das sie trotz der starken Kursrally seit der Ernennung des neuen Chefs Luca de Meo im Juni nur wenig Abwärtspotenzial für die Aktie sieht./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
316,35 €		 Abst. Kursziel*:
-54,16%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
318,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-54,50%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
189,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

06.10.25 Kering Sell Goldman Sachs Group Inc.
03.10.25 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Kering Neutral UBS AG
17.09.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Kering

TraderFox Stocks in Action: Hannover Rück, Kering, LVMH, PORR, Scout 24
dpa-afx Aktien von LVMH und Kering profitieren deutlich von Hochstufung
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 07.10.2025
finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Was Analysten von der Kering-Aktie erwarten
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor 3 Jahren verloren
Dow Jones Kering-Aktie im Plus: Neue Chefin für Gucci
Business Times Troubled Gucci gets new CEO as Luca de Meo takes over Kering
Financial Times Gucci names latest chief in shake-up under new Kering boss Luca de Meo
Business Times Gucci owner Kering gets more time to buy the rest of Valentino
Financial Times New Kering boss pledges ‘tangible rebound’ at luxury group
Business Times Gucci owner Kering posts 46% profit slump before new CEO arrives
Business Times Sim Lian places ‘bullish’ top bid of S$1,432 psf ppr for Holland Link site
Business Times Holland Link site draws 5 bids; top bid from Sim Lian at S$368.37 million or S$1,432 psf ppr
Financial Times Houses link up to burnish jewellery growth at Kering
