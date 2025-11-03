DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.393 +0,0%Top 10 Crypto 13,94 -1,8%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.734 -1,9%Euro 1,1530 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.991 -0,3%
Kering Aktie

301,50 EUR -3,40 EUR -1,12 %
283,14 CHF +0,57 CHF +0,20 %
Marktkap. 37,61 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

Kering
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 200 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Sie schließt aber nicht aus, dass sie damit zu früh sein könnte. Bei Kering hob sie ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 um bis zu 18 Prozent./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
305,10 €		 Abst. Kursziel*:
-19,70%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
301,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,74%
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
216,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

08:06 Kering Underweight Barclays Capital
24.10.25 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Kering

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Kering auf 245 Euro - 'Underweight'
finanzen.net Kering-Aktie: Was Analysten von Kering erwarten
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Stocks in Action: SAP, Kering, Atoss Software, MTU Aero Engines, Nokia
Dow Jones Kering-Aktie trotzdem höher: Gucci-Mutter verbucht im dritten Quartal kräftigen Umsatzrückgang
dpa-afx ROUNUDP: Kering-Umsatz sinkt nicht so stark wie befürchtet - Aktie zieht an
dpa-afx Kering-Umsatz sinkt nicht so stark wie befürchtet - Positive Aktien-Reaktion
finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Business Times Kering beats third-quarter forecasts as smaller brands cushion Gucci decline
Financial Times Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines
Korea Times Gucci-owner Kering sells beauty unit to L'Oreal for $4.7 bil.
Financial Times Kering chief vows rapid overhaul after sealing €4bn beauty deal
RTE.ie Kering to sell beauty unit to L'Oreal for €4 billion
Financial Times Kering agrees €4bn sale of beauty division to L’Oréal
Business Times Kering agrees to sell beauty division to L’Oreal in partnership
Financial Times Kering closes in on €4bn deal to offload beauty division to L’Oréal
