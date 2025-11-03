Kering Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 200 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Sie schließt aber nicht aus, dass sie damit zu früh sein könnte. Bei Kering hob sie ihre Ergebnisschätzungen für 2025 und 2026 um bis zu 18 Prozent./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: Kering Underweight
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
305,10 €
|Abst. Kursziel*:
-19,70%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
301,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,74%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
216,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|08:06
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Kering Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research